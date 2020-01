In der iranischen Hauptstadt Teheran hat eine weitere Trauerzeremonie für den von den USA getöteten General Soleimani begonnen.

In der Universität gab es ein Leichengebet, das auf fast allen Fernsehkanälen des Landes übertragen wurde. Danach soll Soleimanis Sarg zum Asadi-Platz im Westen der Stadt gebracht werden. Hunderttausende Menschen säumen die Strecke. Die Regierung hat den Tag für arbeitsfrei erklärt, um möglichst vielen Bürgern eine Teilnahme zu ermöglichen. Der Leichnam soll später in die Stadt Ghom gebracht werden. Bereits gestern hatten Hunderttausende an Trauerzügen im Südwesten und im Nordosten des Iran teilgenommen.



Deutschland, Großbritannien und Frankreich riefen alle Seiten zu äußerster Zurückhaltung und Deeskalation auf, wie aus einer gemeinsamen Erklärung von Bundeskanzlerin Merkel, Premierminister Johnson und Präsident Macron hervorgeht.



Nato-Generalsekretär Stoltenberg setzte für den Nachmittag eine Dringlichkeitssitzung des Nordatlantikrats an, dem wichtigsten Entscheidungsgremium des Bündnisses.