Im Iran werden heute Millionen Menschen zu Trauerzeremonien für den hochrangigen General Soleimani erwartet. Die Regierung in Teheran erklärte den Montag zum Feiertag, um möglichst vielen Menschen eine Teilnahme zu ermöglichen. Bereits gestern nahmen Hunderttausende an Trauerzügen für den bei einem US-Luftangriff im Irak getöteten Kommandeur der Al-Kuds-Brigaden teil.

Bundesaußenminister Maas plädierte für ein vorgezogenes Treffen der EU-Außenminister noch in dieser Woche. Maas erklärte, angesichts der bedrohlichen Zuspitzung des Konflikts zwischen den USA und dem Iran komme jetzt gerade Europa eine wichtige Rolle zu. Nato-Generalsekretär Stoltenberg setzte für den Nachmittag eine Dringlichkeitssitzung des Nordatlantikrats an, dem wichtigsten Entscheidungsgremium des Bündnisses.



Die Bundeswehr schickt wegen der Spannungen im Irak zunächst keine neuen Soldaten in das Land. Das Parlament in Bagdad forderte die Regierung auf, den Abzug aller ausländischen Truppen einzuleiten. Der Einsatz der von den USA geführten Koalition gegen die Terrormiliz IS müsse beendet werden.