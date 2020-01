In Ahwas im Südwesten Irans haben Zehntausende Menschen an einem Trauerzug für den bei einem US-Raketenangriff getöteten General Soleimani teilgenommen. Wie das staatliche Fernsehen berichtete, sind heute noch weitere Zeremonien an anderen Orten angesetzt, eine davon am Abend in der Hauptstadt Teheran.

US-Präsident Trump drohte Teheran mit weiteren Angriffen der Vereinigten Staaten. Das US-Militär habe 52 iranische Ziele im Visier, die angegriffen würden, falls der Iran Amerikaner oder amerikanische Einrichtungen attackieren sollte, twitterte Trump. Die Zahl 52 stehe stellvertretend für die Zahl der amerikanischen Geiseln bei der Besetzung der US-Botschaft in Teheran 1979.

Trump droht mit weiteren Angriffen

Trump schrieb weiter, einige der ausgewählten Ziele seien sehr bedeutend und wichtig für den Iran und die iranische Kultur. Sie würden sehr schnell und sehr hart getroffen, so der US-Präsident.



Trump reagierte mit seiner Warnung auf Vergeltungsdrohungen aus dem Iran. So hatten die iranischen Revolutionsgarden gedroht, 35 US-Ziele in der Region und in der israelischen Stadt Tel Aviv lägen in Reichweite. Gestern Abend schlugen Raketen in der Nähe der US-Botschaft in Bagdad und eines irakischen Militärstützpunktes ein, in dem auch US-Soldaten stationiert sind. Berichte über Opfer gibt es nicht.

US-Demokraten kritisieren Geheimhaltung

Die US-Demokraten kritisierten die Informationspolitik des Weißen Hauses. Die offizielle Benachrichtigung an den Kongress im Fall Soleimani wirft aus Sicht der Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Pelosi, ernsthafte und drängende Fragen auf. So habe die US-Regierung die hochgradig ungewöhnliche Entscheidung getroffen, die gesetzlich vorgeschriebene Mitteilung an das Parlament komplett als geheim einzustufen. Der Präsident wolle die Öffentlichkeit offenbar über die Hintergründe des Einsatzes im Dunkeln lassen, erklärte Pelosi.