US-Präsident Trump hat neue Sanktionen gegen den Iran verhängt.

Trump unterzeichnete im Weißen Haus in Washington eine entsprechende Verfügung. Er sprach von "harten Sanktionen", die sich unter anderem gegen den obersten Führer der Islamischen Republik, Chamenei richteten. Ihm und seinem Umfeld sollten der Zugang zu finanziellen Ressourcen erschwert werden. Nach Angaben von Finanzminister Mnuchin soll in den nächsten Tagen auch der iranische Außenminister Sarif mit Sanktionen belegt werden. Die USA waren vor einem Jahr aus dem Atomabkommen mit dem Iran ausgestiegen. Anschließend hatte Washington zunächst gegen die iranische Wirtschaft Strafmaßnahmen verhängt.



Zuletzt hatte die iranische Führung ein Gesprächsangebot der USA zur Lösung des Streits abgelehnt. So lange US-Sanktionen bestünden, sei der Vorschlag inakzeptabel, hieß es aus Teheran.