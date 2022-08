Atomstreit

Irans Außenminister Hossein Amir-Abdollahian spricht auf einer Treppe mit dem Chef der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Rafael Grossi. - Archivbild (IMAGO/ZUMA Wire / Iranian Foreign Ministry)

Dies gab ein EU-Vertreter am späten Abend in Brüssel bekannt. Inhalte des Schreibens aus Teheran wurden allerdings nicht mitgeteilt. Der iranische Außenminister Amir-Abdollahian hatte gestern noch Gesprächsbedarf in mehreren Punkten angemeldet. Die Europäische Union hatte den Kompromissvorschlag vor einer Woche bekanntgegeben und erklärt, an dem Text könnten keine weiteren Änderungen vorgenommen werden. Die Atom-Verhandlungen in Wien unter EU-Vermittlung wurden für beendet erklärt. Einzelheiten des EU-Vorschlags sind bislang nicht bekannt.

Die USA hatten das Abkommen 2018 unter dem damaligen Präsidenten Trump einseitig aufgekündigt und den Iran mit Sanktionen belegt. Seitdem verstößt Teheran bewusst gegen Teile des Vertrags aus dem Jahr 2015. Dessen Ziel war, den Iran vom Bau von Atomwaffen abzuhalten.

16.08.2022