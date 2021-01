Ein Jahr nach dem Abschuss einer ukrainischen Passagiermaschine im Iran hat der Präsident der Ukraine, Selenskyj, ein Gerichtsverfahren gefordert.

Die Täter müssten bestraft und die Hinterbliebenen angemessen entschädigt werden, schrieb Selenskyj bei Facebook. Der iranische Präsident Ruhani sprach sich ebenfalls für ein Verfahren aus. Die iranische Luftabwehr hatte die ukrainische Boeing am 8. Januar 2020 kurz nach dem Start in Teheran abgeschossen. Alle 176 Menschen an Bord kamen ums Leben. Der Iran hatte in einem Untersuchungsbericht von einem menschlichen Fehler gesprochen und sich bereit erklärt, den Familien der Opfer umgerechnet gut 120.000 Euro Schadenersatz zu zahlen.

