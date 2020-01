Im Iran ist ein Passagierflugzeug aus der Ukraine abgestürzt.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Isna ereignete sich das Unglück in der Nähe des Teheraner Imam-Chomeini-Flughafens. Die Boeing 737 der Airline "Mau" geriet demnach nach dem Start in Richtung Kiew wegen technischer Probleme in Brand. An Bord waren insgesamt 170 Passagiere und Crew-Mitglieder. Dem Roten Halbmond zufolge gibt es nach dem Unglück keine

Chance auf Überlebende.