Im Iran ist Präsident Raisi offiziell ins Amt eingeführt worden.

Der geistliche Anführer des Irans, Chamenei, bestätigte in Teheran die Wahl Raisis. Am Donnerstag wird der Präsident vor dem Parlament vereidigt. Außerdem will er seinen Vorschlag zur Zusammensetzung der Regierung vorlegen.



Raisi war bisher Justizchef des Iran und hatte sich im Juni bei der Präsidentschaftswahl mit knapp 62 Prozent der abgegebenen Stimmen gegen seine drei Mitbewerber durchgesetzt. Viele Bewerber waren vorher nicht zur Wahl zugelassen worden, darunter der moderat-konservative ehemalige Parlamentspräsident und Chefunterhändler des Atomabkommens, Laridschani. Die USA wie auch Deutschland kritisierten die Wahl als undemokratisch.

Diese Nachricht wurde am 03.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.