Der iranische Öltanker "Adrian Darya 1" hat seine Ladung offenbar verkauft.

Das Schiff war zuletzt ohne Signal im Mittelmeer unterwegs und hatte Rohöl im Wert von rund 140 Millionen Dollar an Bord. Es war mehr als sechs Wochen lang von Großbritannien vor Gibraltar festgehalten worden unter dem Vorwurf, das EU-Embargo gegen Syrien zu unterlaufen. Ein Sprecher des iranischen Außenamts bestätigte nun den Verkauf des Öls. An wen die Ladung ging, sagte er nicht. Die US-Regierung geht davon aus, dass der Tanker im Dienst der Iranischen Revolutionsgarden steht. Sie werden von den Vereinigten Staaten als Terrororganisation eingestuft.



Ein anderer Tanker, das britische Schiff "Stena Impero", ist derzeit noch von den iranischen Behörden beschlagnahmt. Nach Angaben des Ministeriums in Teheran sind die juristischen Untersuchungen voraussichtlich bald beendet. Damit könne der Tanker bald freikommen, hieß es heute. Die Regierung wirft dem Schiff vor, in der Straße von Hormus gegen Vorschriften verstoßen zu haben.