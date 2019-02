Israels Ministerpräsident Netanjahu hat sich zufrieden darüber gezeigt, dass der iranische Außenminister Sarif seinen Rücktritt erklärt hat.

Netanjahu twitterte, es sei ein Glück, dass man Sarif los sei. Netanjahu fügte hinzu, so lange er selbst im Amt sei, werde der Iran niemals Atomwaffen besitzen. Sarif war maßgeblich am Atomabkommen mit dem Iran beteiligt, aus dem die USA unter Präsident Trump ausgestiegen sind.



Der iranische Präsident Rohani muss Sarifs Rücktritt noch zustimmen. Heute appellierte Sarif nach Angaben der Nachrichtenagentur Irna an die Diplomaten im Außenministerium, auf ihren Posten zu bleiben. Hintergrund sind offenbar Befürchtungen, dass viele Mitarbeiter kündigen könnten, sollte Rohani Sarifs Rücktritt akzeptieren. Der Außenminister stand für einen gemäßigten Kurs und wurde zuletzt immer von Hardlinern im Iran kritisiert.