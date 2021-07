Der Iran hat Gespräche mit den USA über einen Gefangenenaustausch bestätigt.

Ein Regierungssprecher sagte in Teheran, es liefen Verhandlungen über dieses Thema. Der Iran sei bereit, alle politischen Gefangenen im Austausch für die Befreiung aller iranischen Häftlinge in der ganzen Welt zu entlassen. Damit sind Iraner gemeint, die auf US-Anforderung hin in anderen Ländern inhaftiert wurden. Am Wochenende hatte der Iran-Beauftragte der US-Regierung, Malley, erklärt, die Freilassung von im Iran inhaftierten US-Bürgern habe Priorität.



Obwohl die USA und der Iran seit 1980 keine diplomatischen Beziehungen unterhalten, gab es im Laufe der Jahre immer wieder einen Austausch von Gefangenen - zuletzt vor etwa einem Jahr.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.