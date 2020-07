In einer Lagerhalle der iranischen Atomanlage Natans hat es einen Unfall gegeben.

Dabei sei niemand zu Schaden gekommen, auch sei keine radioaktive Strahlung ausgetreten, teilte die Atomenergieorganisation des Landes mit. In der Halle habe sich kein nukleares Material befunden, hieß es weiter. Die genaue Ursache des Unfalls sei noch unklar; er habe sich bereits am Mittwoch ereignet. In Natans befindet sich eine der wichtigsten Urananreicherungsanlagen des Landes.