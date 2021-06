UNO-Generalsekretär Guterres hat die USA aufgerufen, ihre Sanktionen gegen den Iran auszusetzen oder aufzuheben.

Dies betreffe auch den Ölhandel mit Teheran, erklärte Guterres in New York. Im Gegenzug müsse der Iran sich wieder an die Beschränkungen seines Atomprogramms halten, die im Internationalen Abkommen von 2015 vereinbart wurden, forderte der UNO-Generalsekretär. Er sei nach wie vor davon überzeugt, dass eine volle Wiederaufnahme des Atomabkommens der beste Weg sei, um sicherzustellen, dass das Nuklearprogramm des Iran friedlich bleibe.



Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen muss die Umsetzung des internationalen Vertrags alle zwei Jahre überprüfen. Die USA hatten ihre Mitwirkung im Jahr 2018 aufgekündigt, in der Folge verstieß auch der Iran gegen die Bestimmungen.

