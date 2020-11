Nach dem tödlichen Anschlag auf einen iranischen Atomwissenschaftler haben die Vereinten Nationen die Konfliktparteien im Nahen Osten zur Zurückhaltung aufgerufen.

Ein Sprecher sagte, eine Eskalation der Spannungen in der Region müsse verhindert werden. Die UNO verurteile alle Morde oder außergerichtlichen Tötungen.



Auch die Bundesregierung äußerte sich besorgt. Das Auswärtige Amt erklärte in Berlin, durch die Tötung des Atomforschers Fachrisadeh spitze sich die Lage in der Region erneut zu.



Fachrisadeh war am Freitag bei einem gezielten Anschlag in der Nähe von Teheran getötet worden. Der iranische Präsident Ruhani beschuldigte Israel und die USA, für die Tat verantwortlich zu sein. Er kündigte Vergeltung an.

