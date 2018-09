Der UNO-Sicherheitsrat hat den Angriff auf eine Militärparade im iranischen Ahwas mit mindestens 25 Toten verurteilt.

Es habe sich dabei um einen abscheulichen und feigen Terrorangriff gehandelt, teilte das höchste UNO-Gremium mit. Es gelte, die Urheber und Unterstützer des Anschlags zur Rechenschaft zu ziehen. Als Soldaten verkleidete Bewaffnete hatten bei der Parade in Ahwas am Samstag auf marschierende Truppen und Zuschauer gefeuert. Arabische Separatisten reklamierten den Anschlag für sich. Die iranische Führung wirft Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, aber auch den USA vor, in den Anschlag verstrickt zu sein.



Mehr als 20 Personen wurden inzwischen festgenommen. Das meldet die Nachrichtenagentur Tasnim und beruft sich auf eine Erklärung des Geheimdienstministeriums in Teheran. Demnach wurden bei Hausdurchsuchungen auch Waffen sichergestellt.