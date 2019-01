Die iranische Regierung hat einen Bericht über die Festnahme eines US-Bürgers in der nordöstlich gelegenen Stadt Maschad bestätigt.

Nach Angaben des Außenministeriums wurde die amerikanische Interessenvertretung in der Schweizer Botschaft in Teheran über den Fall in Kenntnis gesetzt. Details wurden nicht genannt.



Die "New York Times" hatte zuvor berichtet, ein Marine-Veteran aus Kalifornien werde bereits seit Ende Juli im Iran festgehalten. Er sei unter unklaren Vorwürfen festgenommen worden, als er seine iranische Freundin besucht habe. Nach Angaben der Zeitung werden mindestens drei weitere Amerikaner seit Jahren im Iran festgehalten. Seit dem Ausstieg der USA aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran sind die Beziehungen zwischen beiden Staaten angespannt.