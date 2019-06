Der Iran beschuldigt die USA, mit der Verhängung neuer Sanktionen eine Verhandlungslösung im Atomkonflikt zu verhindern.

Das Außenministerium erklärte auf Twitter, mit den Strafmaßnahmen gegen das geistliche Oberhaupt Chamenei und weitere iranische Führungspersönlichkeiten werde der diplomatische Weg auf Dauer versperrt.



US-Präsident Trump hatte die Sanktionen gestern in Kraft gesetzt. Der UNO-Sicherheitsrat rief beide Seiten in der Nacht zu "maximaler Zurückhaltung" und zum Dialog auf. In einer Sondersitzung in New York verurteilte er außerdem die jüngsten Angriffe auf Tanker im Golf von Oman. Sie bedrohten den Frieden und die weltweite Energieversorgung.



Die USA machen den Iran für die Angriffe verantwortlich, Teheran bestreitet jegliche Verwicklung.