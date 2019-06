Der Abschuss einer US-Drohne durch die iranischen Revolutionsgarden sorgt für weitere Spannungen zwischen Washington und Teheran.

Berichte, wonach das Flugzeug über dem Iran flog, seien falsch, erklärte ein Sprecher des Pentagon. Es handele sich vielmehr um einen ungerechtfertigten Angriff auf ein amerikanisches Überwachungsgerät im internationalen Luftraum. Dagegen bekräftigte die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna, die Drohne sei in der Provinz Hormosgan abgeschossen worden, also auf iranischem Gebiet.



Der Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden, Salami, sagte, der Abschuss der Drohne sei ein deutliches Zeichen an die US-Regierung, dass der Iran auf einen Angriff mit aller Deutlichkeit reagieren werde. Der Iran wolle keinen Krieg, sei aber bereit, sich zu verteidigen.