Vor dem Hintergrund wechselseitiger Drohungen zwischen den USA und dem Iran bemüht sich die die Europäische Union um Entspannung. Der EU-Außenbeauftragte Borrell rief den Iran in einem Telefonat mit dessen Außenminister Sarif zu einer Deeskalation der Lage im Nahen Osten auf. Er lud Sarif zu Gesprächen nach Brüssel ein, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet.

Auch Bundesaußenminister Maas kündigte Gespräche mit dem Iran an. "Wir werden alle Hebel in Bewegung setzen, um einer weiteren Eskalation der Lage entgegenzuarbeiten", sagte der SPD-Politiker der "Bild am Sonntag". Er stehe bereits seit Freitagmorgen in engem Kontakt mit US-Außenminister Pompeo und seinen europäischen Kollegen. Anfang kommender Woche will er sich mit den Außenministern aus Frankreich und Großbritannien, Le Drian und Raab, treffen. Ziel müsse es sein, die Integrität des Irak zu erhalten und ebenso dafür zu sorgen, dass die IS-Miliz im Windschatten des Konflikts nicht erneut an Boden gewinne. Maas sprach sich dafür aus, die Bundeswehrmission im Irak weiter fortzusetzen.

Reaktionen aus Österreich und Großbritannien

Auch Österreichs designierter Bundeskanzler Kurz bemühte sich um eine diplomatische Lösung des Konflikts. "Wien steht selbstverständlich als Standort für mögliche Verhandlungen zur Verfügung. Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht bei den Verhandlungen zum Atomabkommen und glauben daran, dass Diplomatie auch in dieser Situation der einzig richtige Weg ist", sagte Kurz der "Bild am Sonntag".



Großbritannien kündigte an, zwei Kriegsschiffe in den persischen Golf zu schicken, um die Handelsschifffahrt in der Straße von Hormus zu schützen. Die iranischen Revolutionsgarden hatten gestern US-Kriegsschiffe in der Meerenge als ein mögliches Ziel von Vergeltungsangriffen genannt. Der britische Außenminister Raab sagte der BBC, die Tötung Soleimanis durch die USA sei rechtens gewesen: "Es gibt ein Recht auf Selbstverteidigung." Raab will am Donnerstag nach Washington reisen.

Islamwissenschaftler: US-Angriff könnte "machtpolitisches Eigentor" werden

Wilfried Buchta, Islamwissenschaftler und langjähriger politischer Analyst für die UNO im Irak, sagte im Deutschlandfunk: "Die Amerikaner unter Trump haben gerade kein besonderes Interesse an einem großen konventionellen Krieg gegen den Iran, vor allem nicht jetzt im Wahljahr." Das politische Trauma der USA durch die Besetzung der amerikanischen Botschaft in Teheran 1979 sei offenbar noch nicht bewältigt. Dennoch müsse Trump für eine Wiederwahl um jede Stimme bangen, und er sei ja 2016 nicht zuletzt deswegen gewählt worden, weil er zerstörerische und teure Kriege im Nahen Osten nicht mehr führen wollte.



Im Irak wiederum drohe, so Buchta, mit dem Luftangriff der Amerikaner die Stimmung in Richtung Antiamerikanismus umzuschlagen. Die Regierung habe sich gezwungen gesehen, den US-Angriff als Terrorakt zu bezeichnen. Das Parlament könnte über ein Gesetz zum Abzug der Amerikaner beraten. Käme es dazu, wäre der Angriff ein machtpolitisches Eigentor, sagte Buchta: Die Amerikaner verlören durch einen Abzug jeglichen Einfluss und der Iran wäre der Sieger.