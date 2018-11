Die USA haben China, Indien, Japan und auch einige südeuropäische Staaten vorübergehend von den gegen den Iran gerichteten Wirtschaftssanktionen ausgenommen.

Nach Angaben von Außenminister Pompeo können unter anderem Italien, Griechenland und die Türkei weiter Öl aus dem Iran beziehen, ohne Strafen der USA befürchten zu müssen. Pompeo betonte, mehr als 20 Staaten hätten ihre Ölimporte bereits reduziert, und zwar um insgesamt mehr als eine Million Barrel.



Großbritannien will sich den Sanktionen nicht beugen und kündigte an, die Handelsbeziehungen zum Iran im Gegenteil noch auszubauen. Ein Sprecher von Premierministerin May sagte, man ermutige britische Unternehmen, ihre Chancen zu nutzen. In Berlin erklärte Regierungssprecher Seibert, man sei mit den europäischen Partnern darüber im Gespräch, dass Geschäfte mit dem Iran auch weiterhin möglich sein müssten. Die Regierung könne deutsche Firmen aber nicht vollständig vor den Auswirkungen der Sanktionen schützen.