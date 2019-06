Im Konflikt zwischen den USA und dem Iran hat UNO-Generalsekretär Guterres beide Seiten vor einer weiteren Eskalation gewarnt.

Washington und Teheran sollten die Nerven bewahren, sagte ein Sprecher von Guterres. Der beste Weg, um die Spannungen zu reduzieren, sei Dialog.



Der Konflikt hatte sich nach dem Abschuss einer US-amerikanischen Drohne durch den Iran zugespitzt. Laut Teheran war die Drohne in den Luftraum des Landes eingedrungen. Die USA bestreiten das. US-Präsident Trump bestätigte, er habe einen geplanten Vergeltungsschlag in letzter Minute gestoppt. Man habe ihm gesagt, dass es vermutlich 150 Todesopfer geben werden, daraufhin habe er sich gegen den Schritt entschieden.

USA beantragen Sicherheitsrats-Sitzung

Die USA beantragten wegen der Spannungen am Persischen Golf eine Sitzung des UNO-Sicherheitsrats. Das Gremium solle am Montag hinter verschlossenen Türen beraten, hieß es am Sitz der Vereinten Nationen in New York.



Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran hat auch Auswirkungen auf den Luftverkehr. Zahlreiche Gesellschaften - darunter die Lufhansa - kündigten an, die Straße von Hormus zu umfliegen.