Der Iran hat erneut auf Drohungen der USA reagiert.

Außenminister Sarif erklärte über Twitter, sein Land lasse sich nicht von dem Geheule von US-Präsident Trump beeindrucken. Den Iran gebe es seit Jahrtausenden, und das Land habe den Untergang zahlreicher Imperien gesehen. Zuvor hatte Trump geschrieben, der Iran dürfe niemals wieder die Vereinigten Staaten bedrohen. Ansonsten werde das Land die Konsequenzen dafür zu spüren bekommen.



Das Auswärtige Amt kritisierte den harten Ton in dem Konflikt. Eine Sprecherin sagte in Berlin, man rufe alle Seiten zur Mäßigung und zur rhetorischen Abrüstung auf. Drohungen mit militärischer Gewalt seien nie hilfreich und gerade in der angespannten Lage im Nahen und Mittleren Osten kein hilfreiches Mittel des Diskurses.

