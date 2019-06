US-Präsident Trump hat für Montag weitere Sanktionen gegen den Iran angekündigt. Auf Twitter nannte er die neuen Strafmaßnahmen "bedeutend", ohne Details zu nennen.

In einem Pressegespräch stellte der Präsident dem Land erneut wirtschaftliche Entwicklung in Aussicht, sollte die Führung in Teheran sich verpflichten, dauerhaft auf den Bau einer Atombombe zu verzichten. Dann wäre der Iran ein wohlhabendes Land und hätte ihn als besten Freund, so Trump. Er betonte, auch militärische Schritte seien nach wie vor eine Option.