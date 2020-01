Im Konflikt zwischen den USA und dem Iran drängen die Europäer weiter auf Deeskalation und eine politische Lösung.

EU-Ratspräsident Michel forderte in einem Telefonat mit dem iranischen Präsidenten Ruhani, von neuer Gewalt abzusehen. Der Iran sollte keine Schritte unternehmen, die das internationale Atomabkommen in Frage stellten. Ruhani verwies nach einem Gespräch mit dem britischen Premierminister Johnson darauf, dass Teheran weiterhin mit der Internationalen Atomenergiebehörde zusammenarbeiten werde.



Bundesaußenminister Maas geht von einer Entspannung in dem Konflikt aus. US-Präsident Trump habe ein Gesprächsangebot unterbreitet, sagte der SPD-Politiker. Die USA bekräftigen derweil ihre Absicht, mit der Führung in Teheran in einen Dialog zu treten. Man sei bereit für ernsthafte Verhandlungen ohne Vorbedingungen, schrieb die amerikanische UNO-Botschafterin Craft in einem Brief an den Sicherheitsrat in New York. Zur Stunde informiert die Bundesregierung die Fachpolitiker im Bundestag über die Lage deutscher Soldaten im Irak.