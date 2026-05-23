Der Iran verlegt sein WM-Quartier nach Mexiko - hier ein Bild von iranischen Nationalspielern in der Türkei bei Vorbereitungen auf das Turnier. (AP / dpa / Tolga Yildirim)

Der iranische Fußballverband teilte mit, das WM-Lager werde nun in Tijuana eingerichtet und nicht wie ursprünglich geplant in Tucson in Arizona. Als offiziellen Grund nannte der Verband die deutlich geringere Entfernung nach Los Angeles, wo der Iran seine ersten beiden Gruppenspiele bestreitet. Die FIFA hat den Ortswechsel demnach genehmigt.

Die Einreise der iranischen Mannschaft in die USA sorgt seit Wochen für Diskussionen, auch wegen des Kriegs der USA und Israels gegen den Iran. Unklar war zuletzt vor allem die Erteilung von US-Visa für die iranischen Fußballer.

Diese Nachricht wurde am 23.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.