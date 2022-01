Grund sind Rückstände bei den Beiträgen. Das geht aus einem Schreiben von UNO-Generalsekretär Guterres an die Vollversammlung in New York hervor.

Nach der Charta der Vereinten Nationen wird eine Mitgliedschaft ausgesetzt, wenn ein Land mit zwei Jahreszahlungen im Rückstand ist. Betroffen sind neben dem Iran der Sudan, Venezuela, Antigua und Barbuda, die Demokratische Republik Kongo, Guinea, Vanuatu und Papua-Neuguinea.

