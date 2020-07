Im Iran ist ein Mann hingerichtet worden, der für die Geheimdienste der USA und Israels spioniert haben soll.

Wie die Nachrichtenagentur IRIB berichtet, wurde der Mann 2018 festgenommen. Er soll den ehemaligen Kommandeur der Revolutionsgarden, Soleimani, ausspioniert haben. Mit dessen Ermordung in Bagdad im Januar 2020 stehe der Fall aber nicht in Verbindung, hieß es.



Die Hinrichtung fällt in eine Zeit, in der Millionen Iraner in sozialen Medien gegen drei andere Todesurteile protestieren. Den Verurteilten wird die Beteiligung an regierungsfeindlichen Kundgebungen im vergangenen November vorgeworfen.