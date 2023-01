Spionagevorwurf

Im Iran ist ein iranisch-britischer Staatsbürger zum Tode verurteilt worden. (picture alliance / dpa / Jerzy Dabrowski)

Staatlichen iranischen Medien zufolge soll der 2019 festgenommene Mann im Verteidigungsministerium gearbeitet und von dort aus Informationen an Großbritannien weitergegeben haben. Unter anderem soll es sich um Interna aus der Zeit der Atomverhandlungen mit westlichen Mächten sowie China und Russland gehandelt haben. Das Geheimdienst-Ministerium bezeichnete ihn in einer Erklärung als "einen der wichtigsten Eindringlinge in die sensiblen und strategischen Zentren des Landes". Der britische Außenminister Cleverly forderte Teheran auf, die Hinrichtung zu stoppen und den Mann umgehend freizulassen.

Gestern war ein belgischer Mitarbeiter einer Hilfsorganisation im Iran ebenfalls wegen Spionagevorwürfen zu zwölf Jahren Haft sowie 74 Peitschenhieben verurteilt worden. Menschenrechtler warfen dem Iran sogenannte "Geiseldiplomatie" vor, mit der Teheran einen in Belgien verurteilten Staatsbürger freipressen wolle.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.