In der iranischen Stadt Kerman sind bei einer Massenpanik während des Trauerzugs für den von den USA getöteten General Soleimani mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen.

Mehr als 200 seien verletzt worden, berichtete das staatliche Fernsehen. Die Beerdigung wurde um einige Stunden verschoben. Die US-Regierung rechnet mit einem Vergeltungsschlag des Irans. Man bereite sich auf einen Angriff in den nächsten zwei Tagen vor, sagte ein Sprecher. Soleimani war in der Nacht zum Freitag in der irakischen Hauptstadt Bagdad bei einem US-Angriff getötet worden.



Wegen der deswegen verschärften Sicherheitslage im Irak zieht nach der Bundeswehr auch die Nato einen Teil ihrer Soldaten vorübergehend aus dem Land ab. Das teilte ein Sprecher der Verteidigungsallianz mit. Das Parlament in Bagdad hatte den Abzug aller ausländischen Truppen gefordert.