Deutschland wird nach den Worten von Bundesaußenminister Maas keine Abstriche bei der Erfüllung des Atomabkommens durch den Iran akzeptieren.

Eine Diskussion nach dem Motto "weniger für weniger" sei keine, die zu führen man bereit sei, sagte der SPD-Politiker in Abu Dhabi vor seinem Weiterflug nach Teheran. Zuvor hatte der iranische Außenminister Sarif die europäischen Wirtschaftspartner erneut aufgefordert, für eine Normalisierung der Handelsbeziehungen zu sorgen. Andernfalls werde man Konsequenzen ziehen. Der Handel mit Europa ist zuletzt eingebrochen, auch weil die USA allen Unternehmen und Banken mit Sanktionen drohen, die Geschäfte mit dem Iran machen. Präsident Trump hatte die Vereinbarung im vergangenen Jahr einseitig aufgekündigt.



Maas wird neben Sarif morgen auch von Staatschef Ruhani empfangen. Dabei will er nach eigenen Angaben auch deutliche Kritik an Aktivitäten Teherans in Syrien und im Jemen äußern.