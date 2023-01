Iranische Revolutionsgarden während der jährlichen Militärparade. (afp)

Irans Außenminister Amirabdollahian nannte einen entsprechenden Vorschlag des Europa-Parlaments unüberlegt und falsch. Der Stabschef der iranischen Streitkräfte teilte mit, eine solche Aktion würde die Sicherheit, Ruhe und den Frieden beeinflussen. Das Europa-Parlament sollte sich der Konsequenzen bewusst sein.

In einem Entschließungsantrag hatte das Parlament die Aktivitäten der iranischen Elitestreitkräfte als terroristisch bezeichnet und in diesem Zusammenhang auf die Unterdrückung von Demonstranten im Iran verwiesen. Die Forderung des Parlaments ist für die EU-Staaten allerdings nicht bindend. Ob die Revolutionsgarden tatsächlich auf die Terrorliste gesetzt werden, soll beim Außenministertreffen am Montag entschieden werden.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.