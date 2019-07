Der Iran hat Großbritannien im Streit um einen in Gibraltar festgesetzten Supertanker vor unbedachten Schritten gewarnt.

Man rate den Briten davon ab, sich von den USA beeinflussen zu lassen und deren gefährliche Spielchen mitzumachen, sagte Außenamtssprecher Mussawi. Nach der gestrigen Festnahme des Kapitäns und Ersten Offiziers habe man den britischen Botschafter zum vierten Mal binnen einer Woche einbestellt.



Die Behörden und die britische Royal Navy hatten den Supertanker in der vergangenen Woche vor Gibraltar festgesetzt. Der Besatzung wird vorgeworfen, mit Öllieferungen an Syrien gegen EU-Sanktionen verstoßen zu haben. Heute wurden zwei weitere Crewmitglieder in Gewahrsam genommen. Alle vier Männer sollen Inder sein.