Im Iran gehen die Proteste gegen die Rationierung und Verteuerung von Benzin weiter.

Die Berichterstattung ist nach Angaben der Nichtregierungsorganisation Netblocks

aber erschwert. Der Zugang zum Internet sei stark eingeschränkt worden, hieß es am Abend. Bei den Protesten im Iran kam bislang mindestens ein Mensch ums Leben.



Wegen der anhaltenden Wirtschaftskrise hatte die Regierung in Teheran Benzin rationiert und zugleich die Preise für Kraftstoff erhöht. Dieser wird bislang stark subventioniert, was sich das Land allerdings immer weniger leisten kann. Die USA haben scharfe Sanktionen gegen den Iran verhängt.