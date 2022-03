Der Leiter des iranischen Atomprogramms Mohammad Eslami (rechts) und der Direktor der Internationalen Atomenergiebehörde Rafael Mariano Grossi bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Teheran (dpa-news / AP / Vahid Salemi)

Wie dessen Leiter Eslami auf einer Pressekonferenz in Teheran mitteilte, wird der Iran der Behörde bis Ende Juni entsprechende Dokumente zur Auswertung zur Verfügung stellen. Der Direktor der Internationalen Atomenergiebehörde, Grossi, erklärte, dieses Entgegenkommen sei ein wichtiger Schritt in Richtung einer Erneuerung des internationalen Atomabkommens von 2015. Seit April vergangenen Jahres finden in Wien Gespräche zwischen dem Iran, den USA, Russland, China sowie Großbritannien, Frankreich und Deutschland statt. Die USA hatten den Vertrag 2018 unter dem damaligen Präsidenten Trump einseitig aufgekündigt. Daraufhin begann die Führung in Teheran wieder damit, Uran anzureichern.

Wie die russische Regierung in Moskau mitteilte, könnte der Kreml wegen der gegen Russland verhängten Sanktionen einer Erneuerung des Abkommens unter Umständen nicht zustimmen. Moskau benötige schriftliche Garantien der USA, die einen "uneingeschränkten Handel, wirtschaftliche und investive Zusammenarbeit sowie eine militärisch-technische Kooperation" mit dem Iran ermöglichten.

Diese Nachricht wurde am 05.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.