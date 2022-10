Die iranische Klettersportlerin Elnaz Rekabi war ohne Kopftuch angetreten. (Screenshot Twitter @iranintlsport via @NatalieAmiri, abgerufen am 17.10.2022)

Was sie bis heute gewonnen habe, sei die Anteilnahme so vieler wunderbarer Seelen, schrieb Rekabi auf ihrem Instagram-Profil in Persisch und Englisch. Die Sportlerin war im Finale der Asienmeisterschaften in Seoul ohne Kopftuch angetreten - und anschließend plötzlich verschwunden. Nach ihrer Rückkehr in den Iran gab es Spekulationen, dass diese unter Zwang erfolgt sei und sie unter striktem Hausarrest stehe.

Ihre Instagram-Botschaft beendete die 33-Jährige mit den Worten "Ich, Menschen, Iran", was in den sozialen Medien als Unterstützung für die systemkritischen Proteste im Iran interpretiert wurde.

