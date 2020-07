Der Abschuss eines ukrainischen Passagierflugzeugs Anfang des Jahres durch den Iran ist Ermittlern zufolge durch Fehler des Militärs verursacht worden.

Die iranische Luftfahrtbehörde schreibt in ihrem Untersuchungsbericht, ein Raketenschild der Armee sei falsch ausgerichtet gewesen. Zudem seien Absprachen zwischen Soldaten und Vorgesetzten nicht korrekt getroffen worden.



Die Boeing 737 der Ukrainian International Airlines war am 8. Januar von einer Rakete der iranischen Revolutionsgarden getroffen worden. Alle 176 Menschen an Bord wurden getötet. In der selben Nacht hatte die Armee US-Soldaten im Irak ins Visier genommen - als Vergeltung für einen tödlichen Drohnenangriff der USA auf einen hochrangigen iranischen General.