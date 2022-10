Auch in anderen Tweets mit Videos von ihrem Auftritt in Seoul ist die Rede von einer historischen Aktion. BBC-Korrespondent Bahma Kalbasi sprach von einem "unglaublichen Moment" und wies darauf hin, dass iranische Sportlerinnen auch im Ausland eigentlich Kopftuch zu tragen hätten. Die 1-Live-Moderatorin Donya Farahani schrieb : "Diese mutige Frau! Unfassbar mutige Frau!" Am Ende wurde Elnaz Rekabi in dem Wettbewerb in Seoul Vierte.