Die iranische Luftfahrtbehörde hat weitere Einzelheiten zum irrtümlichen Abschuss einer ukrainischen Passagiermaschine veröffentlicht.

Demnach wurde das Flugzeug durch zwei Raketen des Typs TOR aus nördlicher Richtung getroffen, wie die Nachrichtenagentur Isna meldet. Dies war bereits von Medien gemutmaßt worden. Nach iranischen Angaben gab es keinen Kontakt zu den Piloten. Der jetzt vorgelegte zweite Bericht der Luftfahrtbehörde führt zwar aus, wie es zu dem Absturz kam. Es handele sich allerdings noch um einen Zwischenstand und nicht um das endgültige Ergebnis der Untersuchungen, heißt es weiter.



Die Maschine der Ukraine International Airlines war am 8. Januar in Teheran Richtung Kiew gestartet. Bei dem Abschuss wurden alle 176 Menschen an Bord getötet.