Israel hat die Wahl des neuen iranischen Präsidenten Raisi auf das Schärfste kritisiert. Außenminister Lapid sagte in Jerusalem, Irans neuer Präsident sei ein Extremist, der für den Tod Tausender Iraner verantwortlich sei. Raisi fühle sich dem militärischen Teil des iranischen Atomprogramms verpflichtet und verfolge die Linie des globalen Terrors.

Die internationale Staatengemeinschaft sollte die Entwicklung mit großer Sorge zur Kenntnis nehmen, hieß es weiter. Russlands Staatschef Putin gratulierte unterdessen dem neu gewählten iranischen Präsidenten. Die Beziehungen zwischen Russland und dem Iran seien traditionell freundschaftlich, heißt es in einer Mitteilung des Kreml. Putin äußerte die Erwartung, dass Raisi an einer Weiterentwicklung der beidseitigen Zusammenarbeit mitwirken werde. Auch der türkische Präsident Erdogan gratulierte Raisi zur Wahl und bot seine Zusammenarbeit an.



Der erzkonservative Raisi erhielt bei der Präsidentenwahl nach Angaben des Innenministeriums knapp 62 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung fiel mit 48,8 Prozent allerdings so niedrig aus wie noch nie bei einer iranischen Präsidentschaftswahl. Raisi wird damit Nachfolger des als moderat geltenden Amtsinhabers Ruhani, der nach zwei Amtsperioden nicht mehr antreten durfte. Die Vereidigung geplant.



Die iranische Exil-Opposition bestritt den Wahlsieg. Die Behörden des Landes hätten die Wahlbeteiligung viel zu hoch angegeben, erklärten Exil-Gruppen, die zu einem Boykott aufgerufen hatten. Sie führten als Beleg dafür 1.200 Zeugenbefragungen in 400 iranischen Städten und 3.500 Videoclips aus Wahlbüros an. Resa Pahlewi, der Sohn des bei der Islamischen Revolution von 1979 gestürzten Schahs von Persien, schrieb auf Twitter, die Iraner hätten "Einheit und Solidarität" bewiesen, indem sie die Wahl "boykottiert" hätten.



Maryam Rajavi, die Leiterin des Nationalen Widerstandsrats des Iran, erklärte in Paris, der "beispiellose landesweite Boykott" zeige, dass die Iraner sich für einen "Sturz der herrschenden Theokratie" ausgesprochen hätten. Der Widerstandsrat, der sich auf Vorwürfe von Menschenrechtsorganisationen beruft, wirft Raisi vor, er habe einer Kommission angehört, die im Sommer 1988 für tausende inhaftierte Oppositionelle die Vollstreckung der Todesstrafe anordnete.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.