Die iranische Regierung bestreitet, dass mehrere von den USA ausgeführte Cyberangriffe dem Iran geschadet haben.

Telekommunikationsminister Asari Dscharomi schrieb auf Twitter, die Attacken seien vielmehr erfolgreich abgewehrt worden. 33 Millionen Aktionen seien an der nationalen Firewall gescheitert. Dscharomi warf der US-Regierung "Cyber-Terrorismus" vor.



Mehrere US-Medien hatten am Wochenende von den Attacken berichtet. Laut "Washington Post" sollen sie das iranische Raketensystem außer Kraft gesetzt haben.



Die Spannungen zwischen den beiden Ländern sind in der vergangenen Woche nach dem Abschuss einer US-Drohne weiter gestiegen. Ein Angriff des US-Miltärs wurde laut Präsident Trump kurz vor der Ausführung gestoppt.