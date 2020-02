Das Bundespräsidialamt hat dem Iran einem Bericht zufolge versehentlich ein Glückwunsch-Telegramm zum Nationalfeiertag gesendet.

Der "Tagesspiegel" schreibt, ein bereits angefertigter Text sei an die deutsche Botschaft in Teheran verschickt worden, welche ihn dann weitergeleitet habe. Offenbar sei der deutschen Vertretung in Teheran nicht ausreichend deutlich kommuniziert worden, dass Bundespräsident Steinmeier sich die letzte Entscheidung darüber vorbehalten habe. Erst kürzlich hatte eine Sprecherin des Bundespräsidialamts erklärt, im Lichte der aktuellen Entwicklungen der vergangenen Monate wolle Steinmeier auf Glückwünsche zum Jahrestag der Islamischen Revolution verzichten. Weitere Details nannte sie nicht.



Im vergangenen Jahr hatte der Bundespräsident der Führung in Teheran noch seine "herzliche Glückwünsche" übermittelt. Daran hatte es aufgrund der Menschenrechtslage in dem autoritär regierten Staat Kritik gegeben.