US-Präsident Trump hat die gezielte Tötung des iranischen Generals Soleimani erneut gegen Kritik verteidigt. Dadurch sei das Leben von vielen Amerikanern gerettet worden, sagte Trump im Weißen Haus in Washington.

Über die Hintergründe würden die Kongressabgeordneten informiert. Zugleich relativierte Trump seine Drohung, bei einem iranischen Vergeltungsschlag mit Angriffen auch auf Irans Kulturstätten zu reagieren. Man werde sich an geltendes Recht halten. Mit Blick auf die im Irak stationierten Truppen meinte der US-Präsident, die Soldaten sollten das Land irgendwann verlassen, aber jetzt sei nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Ein rascher Abzug wäre das Schlimmste, was dem Irak passieren könnte. In einem solchen Fall würde der Einfluss des Iran noch stärker werden.



Am Sonntag hatte das irakische Parlament eine Resolution verabschiedet, in der der Abzug aller ausländischen Truppen gefordert wird.