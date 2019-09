Iranische Frauen dürfen künftig zumindest Fußball-Länderspiele im Stadion besuchen.

"Alle notwendigen Vorbereitungen sind getroffen, damit auch Frauen in die Fußballstadien kommen können", sagte Sportminister Massud Soltanifar. Im Asadi-Stadion in Teheran, in dem die iranische Nationalmannschaft ihre WM-Qualifikationsspiele austrägt, wurden für Frauen separate Eingänge, eine Extra-Tribüne und Toiletten eingerichtet. Außerdem sollen spezielle Polizei-Einheiten eingesetzt werden, damit die Frauen das Stadion sicher betreten und verlassen können.

Ausschluss möglich

Im Iran ist Frauen der Besuch von Fußballspielen im Stadion untersagt. Die FIFA hatte dem iranischen Fußball-Verband eine Frist gesetzt, Frauen den Stadion-Besuch zu erlauben. Da die Gleichbehandlung von Männern und Frauen in den Statuten des Fußball-Weltverbandes geregelt ist, könnte die FIFA den Iran bei Verstößen sogar ausschließen.



Zuletzt hatte der Tod einer fußballbegeisterten Frau für Aufsehen und viel Aufregung gesorgt: Sie hatte sich selbst verbrannt, nachdem ihr ein Gericht eröffnet hatte, dass sie wegen Verstoßes gegen das Stadionverbot zu einem halben Jahr Gefängnis verurteilt werden könne. Sie hatte versucht, als Mann verkleidet in ein Stadion zu gelangen und war dabei von der Polizei erwischt worden.