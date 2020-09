Nach der Hinrichtung des Ringers Navid Afkari im Iran wird in Deutschland der Ruf nach politischen Konsequenzen laut.

Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Nouripour forderte Außenminister Maas auf, ein geplantes Treffen mit seinem iranischen Amtskollegen Sarif abzusagen. Ihm fehle das Vertrauen, dass die richtigen Themen angesprochen würden, sagte Nouripour der "Tageszeitung" aus Berlin. Sarif will in der kommenden Woche Deutschland und andere europäische Staaten besuchen. Ein Treffen mit Maas in Berlin ist allerdings noch nicht bestätigt.



Die SPD-Politikerin Freitag forderte das Internationale Olympische Komitee auf, aus der Hinrichtung von Afkari konkrete Schlüsse zu ziehen. Bedauernde Worte seien nicht mehr genug, sagte die Vorsitzende des Sportausschusses im Bundestag.



Afkari war gestern hingerichtet worden, weil er 2018 einen Sicherheitsbeamten getötet haben soll. Das angebliche Geständnis wurde nach Darstellung von Menschenrechtsorganisationen erzwungen.

