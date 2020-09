Die Vorsitzende des Sportausschusses im Deutschen Bundestag, Freitag, hat internationale Sport-Verbände aufgerufen, aus der Hinrichtung des iranischen Ringers Navid Afkari Konsequenzen zu ziehen.

Die SPD-Politikerin sagte dem Sport-Informations-Dienst, jetzt seien das Internationale Olympische Komitee und der Ringerverband United World Wrestling am Zug. Nur bedauernde Worte reichten nicht mehr aus. Sie befürchte allerdings, dass wieder nichts passieren werden, erklärte Freitag. In den vergangenen Jahren seien Staaten wie China und Belarus, in denen rechtsstaatliche Grundsätze wenig bis keinen Wert hätten, mit der Austragung hochrangiger Sport-Veranstaltungen belohnt worden.



Der 27-jährige Afkari war gestern in einem Gefängnis der iranischen Stadt Schiras hingerichtet worden. Er soll vor zwei Jahren bei Protesten gegen die Regierung einen Sicherheitsbeamten getötet haben. Ein Geständnis wurde nach Darstellung von Menschenrechtsorganisationen erzwungen.

