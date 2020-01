US-Präsident Trump hat seine Drohung bekräftigt, im Fall iranischer Angriffe auf Amerikaner iranische Kulturstätten zu attackieren. Kritiker warnen Trump vor einem Kriegsverbrechen und verweisen auf die Haager Konvention. Wir erklären den Zusammenhang.

Die Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten stammt vom 14. Mai 1954 und wurde seither von mehr als 130 Staaten ratifiziert. Auch die USA haben sie akzeptiert. Die Konvention verpflichtet die Vertragsparteien zur Sicherung und Respektierung von "beweglichem oder unbeweglichem Gut, das für das kulturelle Erbe aller Völker von großer Bedeutung ist". Außerdem verpflichten sich die Unterzeichner, schon in Friedenszeiten die Sicherung des Kulturguts auf ihrem Gebiet gegen die absehbaren Folgen eines bewaffneten Konflikts vorzubereiten, indem sie alle Maßnahmen treffen, die sie für geeignet erachten.



Denkt US-Präsident Trump also über Kriegsverbrechen nach? Am Wochenende hatte er mit Angriffen auf 52 iranische Ziele gedroht, darunter auch kulturell bedeutende Orte, falls Teheran sich wegen des Luftangriffs auf den iranischen General Soleimani an US-Bürgern oder amerikanischen Einrichtungen rächen sollte. Trump erläuterte seine Drohung mit den Worten: "Sie dürfen unsere Leute töten. Sie dürfen unsere Leute foltern und verstümmeln. Sie dürfen Straßenbomben nutzen und unsere Leute in die Luft jagen. Und wir dürfen ihre kulturellen Stätten nicht anfassen?"

Außenminister Pompeo schließt Kriegsverbrechen aus

US-Außenminister Pompeo wies den Vorwurf möglicher Kriegsverbrechen zurück. Jegliche Militäraktion gegen den Iran würde "gesetzeskonform" sein, erklärte Pompeo im Gespräch mit dem Fernsehsender ABC. Auf die Frage, ob Trumps Drohung nicht in direktem Widerspruch zu den Genfer Konventionen stehe, wonach zivile Ziele geschützt seien, antwortete Pompeo: "Wir werden innerhalb des Systems handeln".



Doch die Entrüstung in Teilen des In- und Auslands ist groß. Auch in den Reihen von Trumps eigener Partei, den Republikanern, gibt es Stimmen, die seine Drohung als potenzielle Kriegsverbrechen nach internationalem Recht werten. Denn nach der Haager Konvention, der sich auch die USA verpflichtet haben, sind Angriffe auf Kulturgüter nur unter einer Bedingung erlaubt: nämlich wenn sie für Zwecke genutzt werden, die sie zu einem legitimen militärischen Ziel machen. Nur dann stehen Kulturgüter nicht unter Schutz.

Das kulturelle Erbe eines Volkes

Nach der Haager Konvention umfasst das kulturelle Erbe eines Volkes



- die unbeweglichen Baudenkmäler, die archäologischen Stätten und Gebäudegruppen

- die Werke der bildenden Kunst und des Kunsthandwerks aller Epochen, die im allgemeinen in Museen aufbewahrt werden

- die Schöpfungen und Werke der Dichter, Denker, Komponisten und Wissenschaftler, die von Bibliotheken gesammelt werden

- die schriftlichen Überlieferungen, die handgezeichneten Karten und Pläne, die in Archiven verwahrt werden und auch

- die Museen, die Bibliotheken, die Archive, die Bergungsorte für bewegliches Kulturgut und die Denkmalorte.