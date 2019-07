Die Bundesregierung will sich nicht an einem US-geführten Militäreinsatz zum Schutz von Frachtschiffen in der Straße von Hormus beteiligen.

Eine Regierungssprecherin sagte in Berlin, man setze auf Diplomatie und suche das intensive Gespräch mit dem Iran. Zudem sei man am Fortbestand des Atomabkommens interessiert. Eine mögliche Militärmission gefährde dieses Ziel. Die neue Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hingegen erklärte bei ihrem Antrittsbesuch in Brüssel, über die Bitte aus den Vereinigten Staaten sei noch nicht abschließend entschieden worden. Allerdings bestünde wenig Hoffnung auf eine positive Antwort. Deutschland setze vielmehr auf eine europäische Lösung und befinde sich zurzeit in enger Abstimmung mit Großbritannien und Frankreich, sagte die CDU-Politikerin.



Unterdessen nannten die USA nach einem Treffen von Militärvertretern in Bahrain vier Einsatzorte für eine mögliche Militärmission in der Golfregion. So solle die Initiative den Persischen Golf, die Straße von Hormus, den Golf von Oman sowie die Meerenge von Bab al-Mandab schützen.