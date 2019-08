Die Europäische Union hat die Entscheidung der US-Regierung kritisiert, Sanktionen gegen den iranischen Außenminister Sarif zu verhängen.

Man bedauere diesen Schritt, erklärte ein Sprecher der EU-Außenbeauftragten Mogherini in Brüssel. Die EU werde weiter mit Sarif zusammenarbeiten, denn er sei der ranghöchste Diplomat des Iran. Es sei wichtig, die diplomatischen Beziehungen aufrechtzuerhalten.



Das Weiße Haus hatte zuvor erklärt, Sarifs Vermögen in den Vereinigten Staaten werde eingefroren. Nach Ansicht der Regierung in Washington ist Sarif das internationale Gesicht des Regimes. Er führe die Propaganda und die Desinformationskampagnen zur Unterstützung von Teherans Nuklearprogramm, ballistischen Raketen und Terrornetzwerken an, heißt es.

"Kein Besitz außerhalb Irans"

In einer Reaktion schrieb Sarif auf Twitter, die Sanktionen gegen ihn seien wirkungslos; er habe keinerlei Besitz außerhalb des Irans. Wörtlich schrieb er: "Danke, dass Sie mich als derart große Bedrohung ihrer Agenda einstufen."

Ein Sprecher des iranischen Außenministeriums verurteilte die Entscheidung als "Gipfel der Dummheit" und "peinliche Niederlage für die amerikanische Diplomatie". Präsident Ruhani erklärte, die Vereinigten Staaten verhielten sich kindisch und irrational, wenn sie erst verhandeln wollten, dann aber den Außenminister bestraften.



Beobachter erwarten nun, dass die Sanktionen gegen den als moderat geltenden Außenminister die aktuellen Spannungen zwischen beiden Ländern verschärfen werden. Im Juni hatten die USA Sanktionen gegen Irans obersten Anführer Chamenei sowie gegen mehrere hochrangige Angehörige der Revolutionsgarden verhängt.