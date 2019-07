Die USA verhängen Sanktionen gegen den iranischen Außenminister Sarif.

Sein Vermögen in den Vereinigten Staaten werde eingefroren, teilte das Weiße Haus mit. Nach Ansicht der Regierung in Washington ist Sarif das internationale Gesicht des Regimes. Er führe die Propaganda und die Desinformationskampagnen zur Unterstützung von Teherans Nuklearprogramm, ballistischen Raketen und Terrornetzwerken an, heißt es. In einer ersten Reaktion schrieb Sarif auf Twitter, die Sanktionen gegen ihn seien wirkungslos; er habe keinerlei Besitz außerhalb des Irans.



Beobachter erwarten nun, dass die Sanktionen gegen den als moderat geltenden Außenminister die aktuellen Spannungen zwischen beiden Ländern verschärfen werden. Im Juni hatten die USA Sanktionen gegen Irans obersten Anführer Chamenei sowie gegen mehrere hochrangige Angehörige der Revolutionsgarden verhängt.