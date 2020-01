Der israelische Ministerpräsident Netanjahu hat Frankreichs Präsident Macron zur Unterstützung von Sanktionen gegen den Iran aufgerufen.

Wie Netanjahus Büro nach einem Treffen der beiden Politiker in Jerusalem mitteilte, begründete Netanjahu das mit den atomaren Bestrebungen und dem aggressiven Verhalten des Iran in der Region. Israel wirft dem Iran vor, sich nie an das Atomabkommen gehalten zu haben und heimlich den Bau von Atomwaffen anzustreben. Die USA haben sich 2018 aus dem Vertrag zurückgezogen und neue Sanktionen gegen Teheran verhängt.



Macron erklärte nach dem Treffen, Frankreich sei entschlossen, dass der Iran niemals eine Atomwaffe herstellen dürfe. Ein weiteres Ziel sei, jede militärische Eskalation in der Region zu vermeiden.